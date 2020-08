esclusiva Al-Baker vuole la Roma, dal Kuwait: "Uomo di successo, vuole riportarla in alto"

vedi letture

Il collega del giornale Al Qabas, Omar Barakat, a Tuttomercatoweb: "Ha interessi economici nei paesi arabi e in Europa. E la Roma è un club perfetto per lui e i suoi partner"

Firma del prestigioso quotidiano del Kuwait, Al Qabas, Omar Barakat risponde alle domande di Tuttomercatoweb.com sulla figura dell'imprenditore Fahad Al-Baker, kuwaitiano, interessato all'acquisizione della Roma da James Pallotta. "E' una persona molto conosciuta in Kuwait, sia a livello di affari che a livello sportivo per supportare e aver supportato le Nazionali e il Quadsia negli ultimi anni. Ha molti interessi economici e affari non solo in Kuwait ma anche nei paesi arabi e in Europa. E' un uomo di successo, un investitore".

E perché, a suo avviso, vuole investire nella Roma?

"Non investirà nello sport e nel calcio, da uomo di grande successo, senza studi accurati e ampie consultazioni. Non solo: ha un gruppo di partner con se, come detto ai media negli scorsi giorni".

Che ambizioni può avere?

"Quelle di riportare l'AS Roma a essere una squadra nuovamente competitiva, sia in Italia che in Europa. E la Roma sarebbe una scelta perfetta: ha un marchio speciale, una grande storia e questo aiuta anche a livello di marketing, considerata la sua fan base in Italia e nel Mondo. Questo spingerà lui e i suoi partner a dare risorse finanziarie sufficienti a supportare il club a un rapido ritorno alla competitività".

Come è stato accolto il suo interesse per un grande club italiano in Kuwait?

"Molto favorevolmente, anche prendendo spunto da quella che è stata l'ultima esperienza di un uomo d'affare e personalità sportiva kuwaitiana come Fawaz Alhassawi che acquisì il Nottingham Forest".