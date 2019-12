ESCLUSIVA TMW - Al-Masri (Al Arabiya): "Volo CR7 ha avuto più titoli del Clasico"

Fonte: dal nostro inviato a Riyad, Arabia Saudita

Volto e responsabile della redazione di Al Arabiya Sports, Waheed Rizk Al-Masri è al seguito della Supercoppa Italiana tra Juventus e Lazio a Riyad, Arabia Saudita. Con lui Tuttomercatoweb.com ha analizzato lo sviluppo del calcio saudita e la gara di domenica. "Il calcio in Arabia Saudita sta attraversando un ottimo periodo dopo l'assenza dal Mondiale del 2006. Hanno lavorato sodo per essere in Russia, è una Nazionale giovane frutto di un progetto e questo ha portato benefici non solo alla Nazionale ma anche ai club. L'Al Hilal, per esempio, ha giocato bene al Mondiale per Club, perdendo 3-1 col Flamengo in semifinale".

E' una gara importante per i ragazzi, quella di domenica, perfettamente allineata alla Vision 2030.

"Per le generazioni giovani è importante, adesso hanno la chance di diventare star. Adesso la Supercoppa è un passaggio fondamentale: toccano con mano un sogno, vedono che il calcio può diventare una professione e qualcosa di vero. Che i sogni si possono realizzare".

Cosa significa per l'Arabia ospitare la gara?

"Avere la Supercoppa per l'Arabia è importantissimo, dopo quella di gennaio a Jeddah. Stavolta è a Riyad, nella capitale, e questo enfatizza l'Arabia come stato che attrae molti eventi. Ha ospitato la Formula E, il wrestling, basket, golf, pallamano, tanti eventi. E' un passaggio importante per l'Arabia attrarre tifosi e soddisfare i tifosi che vivono qui".

Domenica, tempo di Supercoppa.

"Sarà una gara interessante a mio avviso. La Juventus, in questa stagione, ha perso solo una partita e lo ha fatto contro la Lazio. Domina il calcio italiano da tanti anni ma i biancocelesti hanno già interrotto la striscia di risultati della Juventus allo Stadium. E' una squadra importante quella di Inzaghi, che è un tecnico di livello".

Dovrà fermare CR7.

"E' sempre fantastico. Nel giorno del Clasico qui ha preso i titoli grazie al gol contro la Sampdoria. Racconta molto: a 35 anni gioca come un ragazzo di dieci anni meno. E' fenomenale, credo che sia un privilegio vederlo in campo, anche in Supercoppa. E' uno dei migliori tre della storia del calcio".