ESCLUSIVA TMW - Albayrak (Fanatik): "Cetin? Grande intelligenza tattica"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mert Çetin è un nuovo giocatore della Roma. 22 anni, centrale difensivo, ha fin qui raccolto 3 presenze con l'Under 21 turca e 25 partite nello scorso campionato con il Gençlerbirliği, squadra con la quale ha giocato la scorsa stagione, nella seconda divisione turca, conquistando la promozione in Super Lig. Ai microfoni di Tuttomercatoweb il collega di Fanatik, Ömer Necati Albayrak, ci parla del rinforzo dei giallorossi: "È un prodotto del Gençlerbirliği, che ha una grande tradizione in Turchia per i giovani. Fino all'anno scorso non ha avuto molte possibilità, ha raccolto poi il testimone da Kári Árnason, nazionale islandese, e non ha più mollato la titolarità. È cresciuto molto nell'ultima stagione: è forte fisicamente ed è tatticamente intelligente, ha un grande senso della posizione. Il difetto è quello di spingersi a volte troppo in avanti e deve correggere questo aspetto per non farsi trovare impreparato nel calcio italiano".