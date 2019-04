Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium, Giovanni Albanese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, il giornalista de Il Messaggero, Alberto Mauro, ha parlato della sfida di domani tra Juventus e Milan: "Si è perso un po' il fascino di questa partita, visto che i bianconeri hanno già in tasca lo Scudetto. Il Milan però deve cercare di fare punti per non perdere ulteriore terreno in chiave Champions. Sarà una delle ultime chiamate e i rossoneri devono ripartire già nella partita dell'Allianz Stadium".

Ronaldo sta meglio. Sarà disponibile contro l'Ajax?

"Credo che le voci dei giorni scorsi fossero una sorta di pretattica. CR7 ha capito subito di potercela fare e le visite fatte lo hanno aiutato molto. C'è grande ottimismo".

Douglas Costa sarà pronto?

"Ancora dobbiamo capirlo. È stato fermo per due mesi e anche la sua condotta fuori dal campo non è stata esemplare, visto il viaggio a Parigi e l'incidente in autostrada. Ci sono per questo dubbi legittimi sulle sue condizioni fisiche. Magari sarà convocato ma resta da capire se Allegri spenderà un posto in panchina per lui".