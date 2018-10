ESCLUSIVA TMW - Alberto Rodriguez: "Low e Pochettino sono i preferiti di Perez"

© foto di Imago/Image Sport

"Conte non è l'allenatore preferito di Florentino Perez". Alberto Rodriguez, speaker di Radio Marca, parla del caso del giorno, soprattutto dopo che il Chiringuito ha rilanciato la notizia che Santiago Solari sta per diventare l'allenatore delle Merengues. "Al momento l'italiano è l'unico disponibile, i colloqui sono difficili quindi anche altri candidati saranno presi in considerazione. Magari Villas Boas, se non sarà Solari, che secondo me sarà allenatore in Coppa, ma già a Valladolid non lo sarà più".

I tre anni possono aver fatto arenare la situazione?

"Sicuramente, ma anche per quel che dicevo prima: poteva prendere Conte al momento dell'addio di Zidane. Perez ha due candidati principali: uno è Joachim Low, l'altro è Mauricio Pochettino. Per ora sono impossibili, non vuol essere legato quando dovesse arrivare l'opportunità".

Solari potrebbe ripercorrere i passi di Zidane?

"Nessuno può farlo. Solo Zidane. E per ora continuerà la vacanza".

E Lopetegui, che fine farà?

"Futuro difficile per lui, ha allenato due squadre di alto livello e non ha finito la stagione. E poi tutti si ricorderanno come ha lasciato la nazionale spagnola. Con un bravo agente, però, tutto può arrivare".