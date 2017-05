ESCLUSIVA TMW - Alberto Rodriguez: "Real favorito. Juve al 55%"

© foto di J.M.Colomo

"La Juventus è meno favorita con il Monaco che con il Barcellona". Alberto Rodriguez, speaker di Radio Marca, dopo l'azzeccato pronostico ai sorteggi di Nyon prova a ripetersi. "I bianconeri hanno comunque il 55% di chance di passare il turno, ma il Monaco non ha pressioni, tutti sono giovani e vogliono farsi un nome in Europa, per ora ce la stanno facendo. Il Barça è ovviamente più forte rispetto al Monaco, alla fine l'esperienza farà la differenza, ma non nella partita d'andata. Sarà equilibrata fino al minuto 80 del ritorno".

Che finale vede?

"Per tutto il mondo è Real Madrid-Juventus. Perché i Galacticos hanno più giocatori su cui possono contare rispetto all'Atleti, mentre tutti avrebbero voluto prendere il Monaco prima dei sorteggi di Nyon. Però, per loro, tutto ciò che arriverà d'ora in poi sarà un regalo".

Quindi Atletico eliminato...

"Non finisce subito la eliminatoria, anzi. Credo che oggi possa esserci un uno a zero, un due a uno, sarà tutto aperto. Certo, mancano Juanfran e Vrsaljko, a destra c'è un buco mentre il Real posizionerà Isco e Marcelo. Poi vedo un Atletico stanco, gioca bene 60 minuti e poi per mezz'ora non va più, in campionato c'è il Siviglia molto vicino e la partita con l'Eibar di sabato prossimo potrebbe essere un altro ostacolo".