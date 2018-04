ESCLUSIVA TMW - Albertosi: "Buffon? Stavolta l'ha fatta fuori dal vaso"

© foto di Federico De Luca

La reazione di Buffon in campo dopo il rigore concesso al Real Madrid e le sue dure parole nei confronti dell'arbitro dopo il match. Un tema che ha fatto discutere e di cui abbiamo parlato con Ricky Albertosi storico portiere della Nazionale oltre che di Fiorentina, Cagliari e Milan. "Penso che stavolta Buffon l'abbia fatta fuori dal vaso - dice Albertosi a Tuttomercatoweb.com - capisco prendere rigore a venti secondi dalla fine, un penalty che peraltro c'era. Comprendo la rabbia sul momento in campo ma non capisco la reazione del dopo gara. Buffon è sempre stato lineare e riflessivo e delle parole così non ci stavano".

Probabilmente è emersa anche la rabbia legata al fatto che si trattava della sua ultima gara di Champions...

"Probabilmente anche perché non è mai riuscito a vincere la Champions. Un conto è perdere le staffe in campo, altro discorso è farlo fuori. Ripeto, è sempre stato posato e non me l'aspettavo".

Lei come si sarebbe comportato?

"Anch'io probabilmente sarei andato addosso all'arbitro per protestare per un rigore che poi c'era".

La Juve a questo punto avrà ancor più rabbia in vista del campionato?

"Non saprei. In campionato la Juve di svantaggi ne ha avuti pochi. Anzi, ha avuto più vantaggi. In campo internazionale forse non sono abituati, non hanno ciò che a loro viene concesso in Italia e succede quel che succede".