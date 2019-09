ESCLUSIVA TMW - Albertosi: "Finalmente un premio ai portieri. Lo avrei vinto"

© foto di Federico De Luca

"Era l'ora che istituissero anche un premio per i portieri. Hanno fatto bene perchè sono sempre sottovalutati rispetto agli attaccanti". Ricky Albertosi, portiere che ha fatto la storia del nostro calcio, si esprime così a TMW a proposito dell'introduzione dello Yachine Trophy, per premiare il miglior estremo difensore dell'anno solare. "Nel corso degli anni passati lo avrebbero vinto Ghezzi, Sarti, Buffon, Zoff. E anch'io. In particolare credo che me lo avrebbero potuto dare dopo i mondiali del '70 e lo scudetto col Cagliari. O anche dopo lo scudetto della stella col Milan".

In questi ultimissimi anni un portiere avrebbe meritato il Pallone d'oro?

"Forse no, perchè francamente al livello di Ronaldo, Messi o, andando più indietro, di Maradona non c'è stato nessuno. Non credo ci sia stato un portiere forte quanto loro".

E adesso chi è a suo parere il portiere più forte?

"Credo sia Szczesny, mi piace la sua continuità. Non gli si può imputare praticamente nulla".

E' secondo lei addirittura più forte di Alisson?

"E' una bella lotta. Il portiere del Liverpool in effetti ha dimostrato di essere molto forte vincendo anche la Champions. Quest'anno quindi il premio alla fine lo avrebbe meritato lui. Sczesny comunque l'anno passato ha avuto un rendimento eccezionale. Ora gli manca la Champions..."