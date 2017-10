ESCLUSIVA TMW - Albertosi: "Genoa decisivo per Montella. Io aspetterei 1 mese"

© foto di Federico De Luca

Il Milan continua a stentare e a deludere. Ieri in Europa League è arrivato solo un pari contro l'Aek Atene. E Montella adesso è sempre più a rischio: il match col Genoa potrebbe diventare decisivo per la sua panchina. Un grande ex rossonero come Ricky Albertosi sottolinea i difetti attuali del Milan: "Il momento è molto delicato, la squadra è stata rifondata quasi totalmente e ci vuole tempo per riuscire ad ingranare. Forse al Milan - dice a Tuttomercatoweb.com - si erano fatti illudere dalle prime vittorie e pensavano che tutto fosse già a posto. In realtà non è così. Kalinic non si è inserito, André Silva non è una punta pura. E poi Rodriguez di solito spinge molto mentre ieri sera ha giocato soprattutto in copertura".

E su Montella che sensazioni avverte?

"Credo che domenica col Genoa sarà decisiva. Se non vince giocando anche bene sarà difficile che possa restare. Lo dico anche dopo aver sentito le parole del ds Mirabelli".

Dipendesse da lei invece quanto tempo darebbe a Montella?

"Ancora un mesetto. Ultimamente il Milan ha perso contro Roma e Inter ma non meritava di essere sconfitto. Certo, con la Samp è stato toccato il fondo: in quell'occasione non ha giocato e sembrava una squadra di Promozione contro una di A..."