ESCLUSIVA TMW - Albertosi: "Gigio? Adesso vedremo di che pasta è fatto"

© foto di Federico De Luca

"A quell'età si possono commettere degli errori ma non si dovrebbe. Certo, il portiere se sbaglia poi non lo salva nessuno...". Ricky Albertosi si esprime così su Gigio Donnarumma, reduce dai gravi errori in finale di Coppa Italia. "Ha già giocato cento partite - ha detto Tuttomercatoweb.com - ma deve ugualmente maturare. Quanto ai progressi da fare, deve migliorare nella posizione e nelle uscite ma anche nel bloccare il pallone".

E' comunque regredito in questa stagione?

"Prima era troppo osannata e gli si perdonava tutto. Poi, più vai avanti e meno ti perdonano. Adesso vedremo di che pasta è fatto perché deve reagire alla critiche e insieme al Milan si troverà a giocare due gare complicate per entrare in Europa".

In particolare su cosa deve lavorare?

"Sta ancora con le gambe troppo aperte e così facendo non riesci ad avere spinta sui tiri rasoterra e laterali. E' alto e a volte riesce ad arrivare sul pallone senza spingere ma non può sempre andar bene così. E poi deve bloccare la palla, o se la respingi devi farlo con i pugni e non con la mano aperta".

L'ultima da doppio ex su Fiorentina-Cagliari...

"I viola si giocano l'Europa e provengono da un periodo eccezionale, il Cagliari rischia. E' chiaro che i toscani sono favoriti: per il Cagliari mi dispiacerebbe perché poi all'ultima in casa con l'Atalanta sarebbe durissima"

Di chi sono le colpe per questa situazione del Cagliari?

"Non saprei. Certo, i sardi avevano un buon margine sulle altre e se lo sono giocato in queste ultime dieci gare. Ora sono in crisi".