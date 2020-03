esclusiva Albertosi: "Se Donnarumma parte, punterei su Meret. Le qualità ci sono"

Il Milan rischia di dover cedere già alla fine di questa stagione Gigio Donnarumma. Al momento per il portiere non ci sono all'orizzonte ipotesi di prolungamento del suo contratto in scadenza 2021. E allora per evitare il rischio di perderlo a parametro zero il club potrebbe cederlo nei prossimi mesi. "Purtroppo la situazione è questa", dice a Tuttomercatoweb.com Ricky Albertosi grande ex portiere rossonero. "Comandano i procuratori e per rinnovare serve una cifra superiore rispetto a quella attuale. Ma il Milan adesso non ha la possibilità di accontentarlo. Credo che la società comunque farà di tutto per provare a trattenerlo perchè è un portiere che può giocare per i prossimi dieci-dodici anni e i rossoneri avrebbero così risolto il problema. Era da tempo che cercavano un portiere così e doverlo perdere adesso sarebbe un brutto colpo. Anche perchè per sostituirlo non è semplice. Portieri bravi in giro ce ne sono pochi".

In Italia su chi punterebbe eventualmente come suo successore?

"Su Meret. Nel Napoli non ha espresso completamente il suo valore ed è andato incontro a qualche errore forse perchè era alla prima esperienza con una big. Ma ha le qualità e le doti giuste, è un buon portiere che potrebbe essere adatto per il dopo Donnarumma".

Nel frattempo che idea si è fatto delle ultime mosse del Milan e dell'addio di Boban?

"C'è un bel caos. Anche Maldini probabilmente andrà via. Tanti giocatori sono un punto interrogativo per il futuro. Sarà un'estate molto calda da questo punto di vista. Con un'altra rivoluzione. Il Milan non ha pace".

Giusto puntare su Rangnick, allenatore straniero?

"Non lo conosco a fondo. Sarà sicuramente preparatissimo ma gli allenatori stranieri almeno all'inizio trovano sempre difficoltà. Vediamo..."