ESCLUSIVA TMW - Alejandro Marques ai raggi X: "Un 9 puro per la Juventus"

Alejandro Marqués a un passo dalla Juventus. Come raccontatovi in queste ore proprio sulle nostre colonne , è ormai in via di definizione lo scambio di giovani talenti col Barcellona, che a loro volta si porteranno a casa il centrocampista classe '98 Matheus Pereira. Per conoscere meglio il possibile nuovo acquisto bianconero, TuttoMercatoWeb.com ha sentito il parere di chi, i giovani della Masía, li segue e li vede crescere giorno dopo giorno: il giornalista del quotidiano Sport, Albert Rogé.

Rogé, che tipo di giocatore è Alejandro Marqués?

"Alejandro è un numero 9 classico, un centravanti puro che sa muoversi molto bene tra le maglie dei centrali avversari. Ha la doppia nazionalità venezuelano-spagnola ed è un classe 2000 sicuramente molto interessante in prospettiva futura".

Quali sono le sue principali virtù?

"È alto quasi 190 cm e vanta quindi grandi mezzi fisici, con lunghe leve e una stazza importante. Nel suo DNA, poi, c'è un innato senso del gol e della posizione che gli permette di comandare il reparto avanzato con personalità".

In cosa può invece migliorare?

"Gli manca forse ancora un po' di aggressività dal mio punto di vista, ma Marqués ha già ampiamente dimostrato sia con le giovanili del Barcellona che con la Nazionale U19 della Spagna di avere tutte le qualità per diventare un buon attaccante centrale. Sarebbe un acquisto intrigante per la Primavera della Juve, non ci sono dubbi".