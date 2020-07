esclusiva Alessandrelli: "Bravo Sarri, la sua Juve si giudica il prossimo anno. Sogno Koulibaly"

Anche Giancarlo Alessandrelli, ex portiere della Juventus, commenta a Tuttomercatoweb.com, lo scudetto conquistato dai bianconeri: "E' stato un anno anomalo per tutti ed è arrivato il nono titolo, ma ormai siamo abituati... Certo, nove è il record d'Europa ed è una gran bella soddisfazione. E' stato un anno altalenante, forse i giocatori a disposizione di Sarri non sono adatti al suo gioco e lui è stato intelligente a modificare se stesso. E' stata una cosa eccezionale per lui conquistare lo scudetto al primo anno. Vincendo sempre, il rischio è che i giocatori non abbiano la stessa cattiveria e invece c'è stato alla fine lo spirito giusto".

Sarri insomma promosso...

"Il prossimo anno sarà l'anno per giudicarlo sul serio, gli compreranno i giocatori giusti. Kulusevski è già un centrocampista importante e Bentacur è cresciuto. Rabiot nelle ultime gare è parso quel giocatore che tutti avevano in mente. Serve giocare con continuità per poter trovare il passo goiusto, il discorso è sempre quello".

E ora la Champions...

Non la vedo male, ci sono due settimane per ricaricarsi. Mi auguro che ora giochino quelli che hanno avuto meno spazio e gli altri riprendano energie. Poi ripeto, il prossimo anno vedremo la Juve di Sarri. E capiremo se può ottenere grandi risultati".

Sczesny intanto si è confermato portiere di alto livello...

"Lo si è sempre saputo, non è una scoperta e poi c'è un gran Buffon in panchina. In difesa qualcosa non ha fuzionato, magari certi meccanismi che voleva Sarri forse hanno confuso i giocatori, del resto cambiare non è facile e ci vuole tempo. Se si rafforza dietro, la Juve non farebbe male, magari prendendo un centrale. Io sono un ammiratore di Koulibaly, ci vuole qualcuno che sia una roccia come Chiellini. De Ligt è giovane ma può diventare il più forte difensore che ci sia. E servirebbe un centrocampo più cattivo e con giocatori che si buttino dentro per provare a segnare".