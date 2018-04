ESCLUSIVA TMW - Alessandrelli: "Sto con Buffon. Arbitro, che vigliaccata"

Giancarlo Alessandrelli, ex portiere della Juventus, è ancora molto abbattuto per come è andata a finire ieri sera. Ed è molto dispiaciuto anche per il trattamento che l'arbitro Oliver ha riservato a Buffon. "E' stato ferito a morte, con un campione così non ci si può comportare in quel modo. E' vero - spiega a Tuttomercatoweb.com - l'arbitro non ha avuto sensibilità. Il rigore è discutibile, poteva esser dato o no ma al 97' magari non lo dai, io non lo avrei dato. Peccato per tutto quello che è successo anche perché è arrivato nella serata peggiore alla fine di una partita pazzesca della Juve. Sono d'accordo con Buffon su tutto quel che ha detto perché lo sente. C'è nelle sue parole l'amarezza di un campione. Gigi ha 40 anni, è alla sua ultima partita e lo cacci così? Non è giusto, Buffon non si meritava una cosa del genere. E' stato un rosso davvero sgradevole, non si fa così. E' stata una vigliaccata. Detto questo voglio anche sottolineare come la Juve abbia dimostrato la sua forza. I giocatori hanno fatto vedere di che pasta sono fatti, non è da tutti i giorni fare tre gol a Madrid".