ESCLUSIVA TMW - Alessandro Moggi: "Da Allegri a Immobile, vi dico tutto! E con la Fico è finita"

Proviamo a contattarlo ma squilla a vuoto. Riproviamo. Restiamo in linea per qualche minuto poi ci dà udienza. E’, per lavoro, a Parigi. PSG? Chissà. Alessandro Moggi parla raramente. Questa volta, come accade spesso, lo fa in esclusiva a Tuttomercatoweb e di cose da raccontare ne ha. Una vita sempre in giro, un passato da “consigliere” di Max Allegri, la scoperta Liverani, il futuro di Immobile e Lapadula. Insomma tante domande, molte risposte. Almeno per una volta. Moggi ha scritto un libro, assistito numerosi calciatori ed è finito, spesso, anche sulle prime pagine dei rotocalchi rosa. Un addio alla sua ex compagna che, in questa intervista, spiegherà

Alessandro Moggi, sempre in giro. A Parigi starà mica trattando il ritorno di Cavani in Italia?

“Non scherziamo. Sono per lavoro ma non per parlare con il PSG”

Ha seguito spesso Allegri, amico e consigliere. Ai tempi del Milan e nei primi anni alla Juve. Lo trova nervoso? Resterà a Torino?

“Nervoso? Non credo proprio. In tv reagisce come deve quando viene attaccato senza motivo. I risultati parlano chiaro. Con la teoria siamo tutti bravi, tanto non ci sarà mai una controprova. Quello di Allegri non è nervosismo ma stanchezza di fronte a tante banalità che la gente dice in tv. Ha ragione su tutta la linea e condivido la sua risposta. Sul futuro non ho dubbi, come lui stesso ha ribadito più volte resterà alla Juventus”

Ancelotti a Napoli non ha vinto nulla e in molti si aspettavano di più: possiamo considerarlo un anno di transizione o delusione?

“Ragazzi, il Napoli ha fatto il campionato che doveva fare. Ha chiuso al secondo posto ed è ancora in Champions League. Per lo scudetto non c’è storia quando in campo scende questa Juventus che non ha rivali. Capisco che da Ancelotti tutti si aspettino molto perché è uno dei più vincenti in attività ma vincere contro questa Juventus diventa complicato”

A proposito di allenatori, Conte-Roma un sogno o realtà secondo lei?

“Le dico, sinceramente, che sarebbe una bella sfida. Non è da escludere questa operazione ma credo sia ancora presto per parlarne. Aspettiamo il verdetto di questo campionato. Petrachi, invece, non sono sicuro che andrà alla Roma. Reputo il DS del Torino uno dei migliori dirigenti in circolazione. Se Petrachi davvero dovesse andare alla Roma, per Pallotta sarebbe il miglior acquisto possibile. La convivenza con Baldini? Mah, Baldini mi risulta faccia il consulente da lontano…”

Restando a Roma, sponda Lazio: Ciro Immobile ha tante richieste. Andrete via in estate?

“Ciro ha un contratto lungo con la Lazio e non credo ci sia la volontà di lasciare la Lazio come la Lazio di far partire Immobile. Ad esempio, a gennaio, Lotito ha ricevuto una importante richiesta dalla Cina ma l’ha rifiutata pur di tenere Immobile a Roma. Poi sapete meglio di me che il mercato non dorme mai e staremo a vedere ma, ad oggi, mi sento di dire che Ciro resterà dov’è”

Un altro suo assistito forse ha le valigie pronte: Lapadula

“Io spero che possa avere più spazio in queste ultime giornate. Lo merita e ha bisogno di fiducia che, finora, non ha avuto. E’ l’acquisto più pagato della storia del Genoa. E’ presto per parlare del suo futuro però ha bisogno di giocare e di qualcuno che gli dia fiducia vera”

Lei da anni parla di Fabio Liverani come un grande allenatore. In pochi ci credevano, invece, è una scommessa vinta…

“Lo proponevo a tanti ma non mi credevano. Ha un valore assoluto e ha da poco rinnovato con il Lecce. Se dovesse riuscirci il doppio salto con il Lecce sarebbe miracoloso. Ha fatto un lavoro strepitoso. Molti club lo cercano e lo osservano ma lui vuole la serie A con il Lecce e sta bene in Salento. Sono al suo fianco da quando era un ragazzino della Primavera del Cagliari. Al Genoa fu esonerato troppo presto ma capisco Preziosi che aveva bisogno di punti e prese un mister navigato riportando Gasperini a Genova. Non fu un errore ma sicuramente si potevano concedere 2-3 giornate in più a Liverani. Quello che ha costruito in questi due anni e mezzo, da Terni a Lecce, è qualcosa di davvero importante”

So che non ama parlare della Sua vita privata ma spesso l’abbiamo trovata anche su giornali di gossip. come va con Raffaella Fico?

“Non mi piace parlare delle mie cose private ma non ho segreti e ci tengo a precisare che con Raffaella, è finita da due mesi. Questo mi ha portato a vivere sempre di più a Milano, dove ho preso anche casa, e a concentrarmi ulteriormente sul mio lavoro anche se continuo a fare il pendolare tra Napoli-Roma e Milano”