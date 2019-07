ESCLUSIVA TMW - Alex Sandro: "Ora la stessa voglia di vincere con la Juve"

Fonte: Dal nostro inviato, Tancredi Palmeri

Il laterale della Juventus e della Nazionale brasiliana Alex Sandro, fresco di vittoria della Copa América con la Nazionale verdeoro, ha parlato in esclusiva all'inviato di TMW nella zona mista del Maracanã. Queste le sue parole, con due battute anche in ottica bianconera: "È sempre bello vincere e alzare un trofeo. Questa è una serata speciale per noi, siamo tutti felici".

Da alternativa a titolare, in questa Copa si è conquistato progressivamente un ruolo da protagonista.

"Ci ho sempre creduto, dobbiamo farlo tutti. Mi ero preparato bene e ho colto la prima opportunità che mi è capitata".

Qual è il segreto di questo Brasile?

"L'unione. Lavoriamo e pensiamo sempre tutti insieme, questo è il nostro segreto".

Ora testa alla Juventus.

"Prima mi godo un po' di vacanze, un po' di tempo con la mia famiglia e i miei amici. A Torino devo tornare con lo stesso pensiero di sempre: vincere, giocare bene e migliorare ogni giorno. Questi giorni con la Nazionale sono stati bellissimi".

La Copa América chiama la Champions?

"Sono due competizioni diverse, vi assicuro però che vincere la Copa América è davvero troppo difficile".