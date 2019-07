ESCLUSIVA TMW - Allan: "La finale a Rio un sogno. Battuta una grande Argentina"

Fonte: dal nostro inviato, Tancredi Palmeri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Brasile ha conquistato la finale di Copa America battendo l'Argentina per 2-0 e nel post gara il centrocampista della Selecao e del Napoli, Allan, ha parlato così in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com: "Giocarte la finale a Rio, dove sono nato io, è una cosa bellissima. Non vedo l'ora. Da bambini abbiamo tutti questo sogno, speriamo di fare una grande partita e di vincere".

Cos'è successo nello spogliatoio?

"La squadra era felice, così come dopo la gara col Paraguay. Abbiamo fatto una bella partita, abbiamo giocato bene e battuto una grande Argentina. Ora testa alla finale".