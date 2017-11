ESCLUSIVA TMW - Almici per il dopo Spinazzola: il futuro è in casa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Presente e futuro. L'Atalanta è un cantiere che non si ferma mai e la dirigenza del club orobico pensa già a quello che sarà il dopo Leonardo Spinazzola. La società di Percassi, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, starebbe monitorando con attenzione, e altrettanta soddisfazione, le prestazioni di Alberto Almici a Cremona. Coi grigiorossi, l'esterno sta giocando una stagione di spessore e l'Atalanta lo considera un jolly perfetto per la fascia di Gian Piero Gasperini. La Dea continua a valutarlo, anche perché Almici è di sua proprietà ed è cresciuto nel settore giovanile orobico. Ed è pronto per prendere l'eredità di Spinazzola.