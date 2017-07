ESCLUSIVA TMW - Alonso: "Che accade a Firenze? Stessi dubbi quando c'ero io"

Fonte: Singapore - Dall'inviato al 'National Stadium'

Marcos Alsonso (26) con TMW

Intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb nella mixed zone del 'National Stadium' al termine della sfida contro l'Inter (vinta dai nerazzurri con il risultato di 1-2), il terzino sinistro del Chelsea Marcos Alonso Mendoza ha inevitabilmente trattato l'argomento Fiorentina, che sta vivendo una sessione di mercato non semplice, al netto dei pesanti addii che hanno creato un certo disappunto tra i tifosi.

A tal proposito, il classe '90 di Madrid (ex viola) non ha nascosto i propri dubbi: "Prima di tutto voglio salutare i tifosi. A Firenze sono stato benissimo e ancora oggi seguo le vicende della squadra. Mando a tutti un grosso 'in bocca al lupo' per la nuova stagione".

Tante cessioni e piazza che comincia a rumoreggiare: che idea si è fatto?

"Non so cosa stia accadendo. Non si capiva nemmeno quando c'ero io, figuriamoci ora... Io penso che i calciatori debbano concentrarsi solo ed esclusivamente sul campo, poi la costruzione della squadra è un compito che riguarda la dirigenza".

Per quanto riguarda invece il Chelsea, quest'anno c'è un titolo da difendere.

"Esattamente. Stiamo lavorando forte in questa pre-season per arrivare preparati all'inizio della stagione ufficiale. Tra non molto ci saranno i primi impegni".

Inoltre, dopo un'annata di assenza, a Londra tornerà la Champions League.

"Dovremo cercare di arrivare in fondo in tutte le competizioni. Come ho detto prima, gli obiettivi saranno difendere la Premier League, anche se non sarà semplice, e fare il massimo in Champions. Siamo il Chelsea, abbiamo l'obbligo di lottare in tutti i tornei. Speriamo di disputare una bella stagione".

Per poi, chissà, strappare il pass per Russia 2018.

"Per ora penso solo a fare bene con la maglia del Chelsea, poi vedremo".