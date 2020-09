ESCLUSIVA TMW - Altobelli: "Inter per vincere subito. Può approfittare di una Juve in ristrutturazione"

esclusiva Altobelli: "Inter per vincere subito. Può approfittare di una Juve in ristrutturazione"

Spillo Altobelli è carico. Sia per la sua Inter che anche per il suo nuovo ruolo in tv, da opinionista alla Rai a partire da questo week-end. Con lui in questa chicchierata a TMW si parla ovviamente di Inter e delle parole di Zhang, che è tornato ad elogiare Conte: "Sono d'accordo col presidente, Conte è il tecnico dell'Inter e finchè allena la squadra nerazzurra va sostenuto in tutto e per tutto, dal punto di vista anche delle richieste. E' un grande allenatore, a volte per troppo amore per il calcio commette qualche errore ma è una persona che sa il fatto suo e vuole arrivare a grandi traguardi con i nerazzurri".

Zhang ha parlato però di una prudenza necessaria sulle spese pur volendo comunque sempre crescere...

"Credo che l'Inter in questi anni abbia acquistato grandi giocatori e anche adesso sta facendo ampiamente il suo. E' competitiva. Stanno arrivando i giocatori, altri andranno via. Credo che gli interisti possano togliersi delle soddsfazioni".

L'Inter adesso è più avanti della Juve?

"Conte e la società hanno fatto delle scelte ben precise, per essere competititvi subito. Hanno capito che alla Juventus c'è una ristrutturazione in corso e allora vogliono provare ad approfittarne".

Veniamo al suo ruolo alla Rai...

"Collaborerò la domenica in 'A tutta Rete' subito dopo le partite. Sono contento di essere nella tv di Stato. Farò quel che ho sempre fatto negli ultimi quattordici anni in Qatar".