ESCLUSIVA TMW - A.Marotta: “Dawidowicz pronto al rientro. Occhio a Cernych”

“Un nome su tutti per il prossimo mercato? Attenzione e a Fedor Cernych dello Jagellonia, in scadenza di contratto a giugno quindi una grande occasione per gennaio”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato internazionale Alfonso Marotta, tra gli altri intermediario che ha portato al Palermo Pawel Dawidowicz. “Cernych è capitano della Lituania, un attaccante polivalente che può ricoprire il ruolo di centrale così come esterno di movimento”.

E il recupero di Dawidowicz come procede?

“Credo sia stata una delle operazioni di mercato più importanti in serie B quest'anno. Parliamo di un giocatore dotato di fisico, tecnica e visione di gioco eccezionali. L'infortunio è stato un incidente di percorso ma tra un paio di settimane dovrebbe essere pronto. A Palermo sono tutti entusiasti di lui”.

Intanto il Chievo potrebbe piazzare il colpo Milik in prestito dal Napoli.

“Qualsiasi giocatore dopo due infortuni importanti ha bisogno di ritrovare fiducia prima di tutto in se stesso. Ha la possibilità di giocarsi il mondiale pertanto vedo la soluzione Chievo ideale per recuperare fiducia e condizione”.

Lei ha portato Berci al Perugia. Come procede?

“Sta facendo molto bene a Perugia e la prima convocazione in serie B ne è solo la conferma. In questi giorni è impegnato con l’Under 19 nella prima fase degli Europei. Esistono pochi terzini sinistri dalle sue qualità e potenzialità e non dimentichiamo che è un 99”.

Lei segue molto il calcio dell Est, cosa la sorprende di queste realtà?

“Sicuramente la serietà di questi ragazzi e una grande voglia di emergere. Non a caso stanno trovando molto spazio nei migliori campionati europei. Ed il miglioramento delle strutture sta portando i suoi frutti”.

Serie A: chi vince il campionato?

Il Napoli di Sarri esprime un calcio europeo, fantastico. Ma credo che, a lungo andare, la forza della Juve avrà la meglio. Sarà comunque un campionato entusiasmante”.