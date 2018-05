ESCLUSIVA TMW - Amburgo, occasione Walace: c'è il Porto, idea Fiorentina

A volte ritornano. Walace Souza Silva da Salvador, Brasile. Vecchio amore dei direttori sportivi d'Italia, nome che nel corso delle sessioni è stato seguito e trattato da più club. Igli Tare, uomo mercato della Lazio, è sempre stato un suo grande estimatore e pure Pantaleo Corvino, direttore dell'area tecnica della Fiorentina, lo ha visionato a lunghe riprese. Non solo loro, poi la spuntò l'Amburgo: i tedeschi, nel gennaio del 2017, riuscirono a piazzare il colpo versando oltre 8 milioni di euro nelle casse del Gremio di Porto Alegre, club dove il classe 1995 è nato, cresciuto, sbocciato. A volte ritornano, però. Perché la retrocessione storica e ad ampi tratti clamorosa dell'HSV, ha reso Walace come occasione ghiotta sul mercato d'estate. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, avrebbe già sondato il terreno il Porto: i lusitani, attenti ai migliori talenti brasiliani, sarebbero pronti a far fare la seconda esperienza europea al centrocampista centrale. In Italia, invece, ci starebbe pensando nuovamente la Fiorentina che ancora non ha risolto il rebus relativo al futuro di Milan Badelj.