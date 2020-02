vedi letture

esclusiva Amedeo Carboni: "Atalanta favorita? No. Ma sta meglio del Valencia"

"Il Valencia non deve perdere male ma, soprattutto, segnare un gol". A dirlo è Amedeo Carboni, ex storico di fine millennio, che fa le carte alla sfida contro l'Atalanta. "Non è così semplice giocare il ritorno in casa, soprattutto se dovesse arrivare un brutto risultato oggi a Milano".

Perché?

"Dovrebbe recuperare e l'entusiasmo ti porta a brutti scherzi, a essere più sbadato. A questi livelli poi giocare in casa o fuori non è un fattore, ma il Valencia in quei novanta minuti si giocherà tutto. Però i bianconeri hanno vinto contro Chelsea e Ajax in trasferta, questo dice tutto sulla squadra. Purtroppo certi giocatori non ci sono".

Ecco, Rodrigo...

"Ma anche la coppia centrale di difesa, Gabriel Paulista-Garay. Sulla carta è una sfida molto equilibrata, tutte e due hanno la possibilità di passare. Visti i risultati, specialmente in campionato, forse l'Atalanta ha la miglior condizione psicologica e fisica. Poi è vero che gli stessi allenatori, quando parlano della Champions, ti dice che riesci a staccare dai campionati, buoni o brutti che siano. Non arrivano con tutti gli effettivi, ma il curriculum è importante".

Quindi Atalanta favorita?

"Non direi così, ma l'entusiasmo che ha, la capacità di aggredire e prendere pochi gol... sono fattori negativi per il Valencia. Però al ritorno rientreranno tutti".