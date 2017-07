ESCLUSIVA TMW - Amelia: "Milan, Scudetto possibile. Futuro? Voglio club sano"

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il portiere Marco Amelia, in attesa di trovare una nuova squadra, ha parlato così a TuttoMercatoWeb.com del Milan, del Chelsea e del suo futuro: "Penso di andare avanti, qualcuno che ancora mi cerca c'è. Sono a Coverciano per allenarmi coi ragazzi in cerca di una squadra e seguire il corso di allenatore UEFA B. Donnarumma? La sua situazione è stata abbastanza particolare. Forse si sarebbe potuta gestire meglio, ma ciò che conta è il risultato finale: la firma sul rinnovo e il forte legame tra Donnarumma e il Milan. I rossoneri stanno facendo un gran mercato, adesso Montella dovrà creare una squadra e cercare di tornare ai livelli del passato. Non è eccessivo pensare allo Scudetto, tutti devono prepararsi per lottare al top. Bonucci? Non sono rimasto sorpreso, ci poteva stare che un calciatore come lui decidesse di cambiare aria dopo tante vittorie e tanti anni alla Juve. Per quello che aveva detto in carriera, mi sarei aspettato di vederlo chiudere in bianconero, ma certi fattori hanno cambiato la situazione. Ne ha giovato il Milan, che ha preso un giocatore importante. Chelsea? E' stata l'emozione più grande della mia carriera. Dopo il Milan avevo deciso di fare altro, è stato bello essere chiamato da Mourinho in un momento di difficoltà. E' stata una grandissima esperienza, mi ha insegnato tanto e mi ha fatto capire tante cose. Futuro? Cerco una sistemazione sana. Ultimamente sto notando situazioni un po' ambigue in Italia, soprattutto nelle serie minori. Non mi importa la categoria, valuterò il progetto in cerca di una dirigenza coerente. Non è detto comunque che debba continuare a giocare. Cassano? E' comprensibile. Antonio l'anno scorso ha avuto delle difficoltà, ha ripreso quest'anno in una piazza bellissima come Verona. L'ho visto molto bene e motivato, ci sta che la mancanza della famiglia abbia creato un momento di debolezza, ma parliamo di un talento che fa divertire la gente. Cassano è un ragazzo di cuore, gli auguro di dimostrare a tutti la sua forza mentale".

