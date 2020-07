esclusiva Amerini: "Mazzarri resta da fascia alta. Giovani? Leone della Samp"

Daniele Amerini agente ed ex di Fiorentina e Vicenza ha parlato di vari temi a partire dal futuro di Walter Mazzarri: "L'ho avuto e per me resta un tecnico di alto profilo, credo che potrà andare in una squadra di buon livello, magari anche la Fiorentina. Io lo prenderei subito", dice a TMW. Poi sulla lotta scudetto ha detto: "Credo che il calendario della Juve sia abbordabile. Il campionato lo hanno buttato via prima, l'Inter e la Lazio". Da grande conoscitore dei giovani ha poi detto: "Mi aspettavo l'esplosione di Kulusevski, l'avevo seguito varie volte e si vedeva che poteva sfondare. Ora mi sento di scommettere su Leone, 2005 della Samp. E' un centrocampista offensivo. Tra i miei assistiti invece Corrado dell'Inter, esterno sinistro di difesa, rientrerà in nerazzurro dopo un buon campionato al'Arezzo e poi vedremo quali soluzioni ci saranno, forse in B per continuare il suo percorso di crescita".

