ESCLUSIVA TMW - Amerini: "Milan non ancora da Scudetto, serve un attaccante"

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

Daniele Amerini, ex calciatore e oggi procuratore, ha parlato così durante la puntata odierna di "A Tutto Mercato": "Milan? Dopo lo slittamento del closing dei dubbi c'erano, ma questi acquisti di livello hanno risposto alla grande. Sarà difficile mettere insieme tutti questi nuovi giocatori in breve tempo, ma credo che alla lunga il Milan possa togliersi delle belle soddisfazioni, anche grazie al lavoro di Montella. Milan da Scudetto? Non penso. Manca ancora un attaccante importante e la rosa non è facile da amalgamare. I rossoneri potranno lottare per le prime posizioni, l'obiettivo Scudetto però mi sembra un po' azzardato. Inter? Il problema non è la mancanza di giocatori di talento, ma la mancanza - almeno fino a un po' di tempo fa - di regole. Ausilio e Sabatini sono le persone giuste insieme a Spalletti per sistemare i problemi".

