ESCLUSIVA TMW - Amerini: "Milan, per tornare grande a giugno ristrutturazione totale"

Chiacchierata di mercato a TMW con Daniele Amerini, agente ed ex calciatore. Si parte dalla Roma e dagli interventi che dovrà fare per poi passare alle altre squadre: ""Non credo ci sarà una regina del mercato ma credo che la Roma opererà abbastanza, visto che gli acquisti estivi non hanno reso secondo le aspettative. Pastore delusione? Ha colpi da grande ma mi è sembrato finora fisicamente spento. Il Pastore di Palermo era un'altra cosa. Il Milan? Col Bologna mi è sembrato compassato e sterile: giocatori da Milan per ora ce ne sono un paio, gli altri sono buoni calciatori. Il Milan ora ha bisogno di una ristrutturazione totale per tornare ai fasti di un tempo. A giugno dovranno rifare quasi tutta la squadra se vogliono tornare a grandi livelli. Centrocampo? Manca un regista, Fabregas può essere giusto per il momento anche se ha una certa età e non è un vero e proprio regista". Amerini ha parlato tra le altre anche della Fiorentina: "Sul mercato mi aspetto qualche occasione. Credo che possa servire un ricambio per Simeone e lo cercheranno. Anche un'alternativa da inserire a gara in corso. Per il centrocampo dipende dalle idee di Pioli che comunque ha fatto un buon lavoro, ma la priorità è l'attaccante".

Clicca sotto per guardare l'intervista completa