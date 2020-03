esclusiva Amerini: "Pioli da apprezzare. Pordenone sorpresa, un gran bel Misuraca"

La serie A che riparte sia pure a porte chiuse, il Milan che prova a chiudere al meglio la stagione e uno sguardo anche alla serie B. Se ne parla con Daniele Amerini, ex centrocampista di Fiorentina e Vicenza. "Quanto alla decisione delle porte chiuse - dice a Tuttomercatoweb.com - credo che adesso tutti dobbiamo fare dei sacrifici senza guardare al proprio orticello. E' una scelta da apprezzare, il campionato va avanti e non si toglie un evento che è tra i più importanti per gli italiani. Giocare senza pubblico magari potrà influire in certi casi ma era giusto dare un segnale di presa di coscienza".

Lei che è stato allenato da Pioli oltre ad esser stato suo compagno di squadra che finale di stagione prevede per lui, visti tutti i problemi societari?

"Ho visto il Milan a Firenze con la Fiorentina e devo dire che mi ha positivamente impressionato per 75 minuti. Complimenti a Pioli, ha preso in mano una squadra non di alto livello. Boban e Maldini hanno comunque fatto un buon lavoro prendendo buoni giocatori a prezzi competitivi. Con Pioli adesso sta diventando una squadra. Se cambiano le cose in società non so cosa accadrà ma credo che comunque verrà apprezzato il lavoro di Pioli".

Da grande osservatore anche della serie B che pensa del campionato cadetto?

"Il Benevento fa corsa a sè, è una squadra superiore, si sta praticamente già preparando per la prossima stagione. Il Frosinone è lanciato e credo che queste saranno le due squadre che andranno direttamente in A. Poi come rivelazione c'è il Pordenone che con le ultime due vittorie si è rilanciato alla grande".

Quali giocatori sono stati finora i trascinatori del Pordenone?

"Il Pordenone è partito praticamente con la stessa squadra della serie C. E' stato bravo innanzitutto Tesser e poi ci sono giocatori forti come Burrai, Ciurria e Tremolada. Ma vorrei menzionare un giocatore come Misuraca, sempre pronto e che non alza mai la voce. E' sottovalutato. In realtà ha giocato tre stagioni molto belle e ha dimostrato di essere un giocatore di affidamento e personalità".