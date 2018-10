ESCLUSIVA TMW - Amor: "Che squadrone alla Fiorentina. Solo bei ricordi in viola"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

L'ex centrocampista della Fiorentina Guillermo Amor, oggi Responsabile delle relazioni istituzionali e sportive del FC Barcelona, ha ricordato la sua avventura a Firenze in un'intervista esclusiva concessa a TMW a margine del Festival dello Sport di Trento: "Ho ricordi bellissimi, ormai sono passati tanti anni. Con la mia famiglia sono stato davvero bene. Avevamo un'ottima squadra, potevamo vincere lo Scudetto. C'era mister Trapattoni, grande Trap. E poi c'erano giocatori del calibro di Batistuta, Rui Costa, Edmundo, Toldo, Torricelli e Di Livio... eravamo una grandissima squadra! Il presunto fallo di mano a Perugia nel '98? Non so se c'era, dovrei rivedere le immagini. È stato sicuramente un brutto momento (sorride, ndr)".