esclusiva Amoroso: "Bologna presto l'Europa. Viola, Spalletti e Mandzukic perfetti"

Christian Amoroso ex capitano del Bologna ha parlato dei rossoblù e non solo nell'intervista a Tuttomercatoweb.com: "La squadra sta facendo bene, magari c'è stato qualche alto e basso ma mi piace, assomiglia al tecnico, sta facendo un bel lavoro. Barrow? Giocando con più continuità sta facendo ottime cose. C'è anche un bel centrocampo, con forza e dinamismo, e in più ci sono tanti giovani che si stanno facendo valere. La società è stata brava anche ad investire nel centro sportivo. Le disponibilità economiche ci sono e a breve l'Europa può essere raggiunta". Da ex viola invece ha detto: "Mi aspettavo di più, però ora mi sembra che la squadra si sia ripresa. Chiesa? Ora c'è da finire bene la stagione poi per il futuro non sarà una decisione facile. Non sarebbe nemmeno sbagliato fare un'altra stagione a Firenze. Come tecnico invece se non verrà confermato Iachini che comunque sta facendo bene, sarebbe perfetto Spalletti, un nome importante che è garanzia di giocatori importanti e posizioni di rilievo in classifica. Se poi arriva anche Mandzukic sarebbe il rinforzo che manca alla Fiorentina da anni, uno che si carica la squadra sulle spalle. Sarebbe perfetto, con Chiesa e Ribery, che tridente...".

