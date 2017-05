ESCLUSIVA TMW - Amoruso: "Juve, Buffon da Pallone d'Oro. Derby gara normale"

Fonte: Raffaella Bon

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"La Juventus è stata una squadra che sa bene quello che vuole". I bianconeri festeggiano ancora la vittoria per 2-0 ottenuta in casa del Monaco nella semifinale di andata di Champions League. Ne abbiamo parlato con l'ex attaccante bianconero Nicola Amoruso: "È entrata in campo molto compatta, ha sofferto anche ma quella di saper soffrire è una delle caratteristiche importanti della Juventus. Devo dire che mi è piaciuta molto per la sua concretezza".

Buffon un pilastro di questa squadra.

"È un pilastro come gli altri componenti di questa difesa inossidabile. Barzagli, Bonucci, Chiellini: sono giocatori che hanno qualcosa in più".

Merita il Pallone D'Oro?

"Sì, soprattutto per la carriera. È il più grande portiere della storia, sarebbe giusto coronare questo sogno. La vedo difficile, ma se dovesse vincere la Champions sarebbe più semplice".

Arriva il derby, che partita sarà?

"La Juventus deve mettere un sigillo alla stagione. Anche se arriva da un momento importante non sottovaluterà il Torino, è una squadra che vuole centrare tutti gli obiettivi".

Che ricordi hai del derby?

"Posso dire che per la Juventus non è una partita particolare, ma una delle tante. Per il Torino invece è molto più di una partita normale. Per la Juve è un derby fino a un certo punto, è vissuta con molta meno pressione che per i granata".