ESCLUSIVA TMW - Amoruso: "Juve fuori con le ossa rotte, ma crescerà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un primo tempo che ha illuso, poi una ripresa di marca Real Madrid. La squadra di Zidane porta a casa la Champions League, a farne le spese è la Juventus di Massimiliano Allegri. "A fine primo tempo ero fiducioso, la Juve ha tenuto bene il campo. Sembrava potesse andare bene...", dice a TuttoMercatoWeb l'ex attaccante bianconero Nicola Amoruso, ieri presente a Cardiff per la finale che ha decretato il Real Madrid campione. "C'è stato un crollo - prosegue Amoruso - dovuto anche alla forza del Real Madrid, che è squadra completa. Di sicuro la Juve ha le sue certezze, anche se da questa partita viene fuori con le ossa rotte il lavoro fatto dalla società ha meritato la finale. La Juventus crescerà ancora e - continua l'ex attaccante - abbia già individuato alcuni rinforzi per primeggiare a lungo".

Dove bisogna intervenire?

"Un po' in tutti i reparti. La difesa è super ma ha bisogno di ricambi, così come a centrocampo e in attacco dove non c'è una riserva: guardate ieri, gli attaccanti erano tutti in campo".

Il suo futuro invece? Tornerà a fare il dirigente? Voci sulla Samp, ma anche sulla Virtus Francavilla.

"C'è stata qualche chiacchiera, ma sto facendo l'agente. Con la Samp zero contatti. Mentre il presidente della Virtus Francavilla è un amico, ma per ora continuo sulla mia strada".