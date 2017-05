ESCLUSIVA TMW - Amoruso: "Juventus, lo Scudetto più bello. Ora il Triplete"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata di festa per la Juventus, che vince il suo sesto Scudetto consecutivo e sogna adesso il Triplete con la vittoria della Champions League. In esclusiva per TuttoMercatoWeb.com ha commentato questo grande traguardo l'ex attaccante bianconero Nicola Amoruso.

Amoruso, che significa questo Scudetto per la Juve?

"Vuole dire che la programmazione è stata ancora una volta mirata ed efficace. La Juventus ha lavorato tanto e bene, questi risultati non sono frutto del caso".

Terzo Scudetto targato Allegri.

"E' un risultato strepitoso. Allegri si è dimostrato un grande allenatore, aiutato anche dall'operato dei dirigenti. Ora manca la ciliegina sulla torta".

Qual è lo Scudetto più bello degli ultimi anni?

"Quello di quest'anno è sicuramente il più bello, perché la Juventus ora può vincere il Triplete. Potrebbe essere un anno leggendario per i bianconeri".

E' possibile battere il Real Madrid secondo lei?

"Sì. La Juve è una squadra molto solida, che non ha paura di nessuno. Col Real Madrid si giocherà una partita alla pari, i bianconeri possono vincere la Coppa".

Qual è il segreto di questa Juventus?

"E' difficile dare dei meriti particolari. La difesa è stata l'asse portante di questa squadra. I quattro dietro sono lo zoccolo duro e riescono a trasmettere la mentalità vincente. Credo che sia proprio la retroguardia il segreto della Juventus".