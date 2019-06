ESCLUSIVA TMW - Amoruso: "Viola, la conferma di Montella è un gran rischio"

© foto di Federico De Luca

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha parlato a TMW del nuovo corso viola e delle prospettive del club. "Vedremo quale sarà l'input che verrà dato a Pradè sul mercato, comunque c'è tanto entusiasmo e si può lavorare bene. Commisso ha creato un impero vincente e tenterà di creare a Firenze un ambiente che remi tutto dalla stessa parte"

Montella lo confermerebbe?

"E' un gran rischio , arriva da nove gare senza vittorie. Ci sono stati tanti mugugni e continueranno ad esserci fino all'inizio della stagione. Se non arrivano i risultati dopo 3-4 gare la vicenda diventerebbe complicata, la patata sarebbe bollente. Il duo Pradè- Montella ha fatto molto bene in passato ma è chiaro che sono tutti sotto esame. Chiesa? Fossi il nuovo patron viola terrei lui e tutti i migliori.nSe voglio instaurare un bel rapporto con la città, farei così, oltre ad acquistare 3-4 giocatori importanti".

Batistuta dirigente viola come lo vedrebbe?

"Gli ex fanno sempre bene al cuore, alla tifoseria e ai nuovi calciatori: non so quale ruolo possa essergli assegnato ma lui tornerebbe e tanti potrebbero giovane".