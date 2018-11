ESCLUSIVA TMW - Amuso: "Juve di altra categoria. Pogba unico top dello United"

© foto di Imago/Image Sport

"Oramai qua in Inghilterra si sono rassegnati alla realtà: la Juventus ed il Manchester United, oggi, sono di due categorie completamente differenti". A parlare così, tramite i microfoni di TMW, è l'inviato dell'ANSA a Londra Lorenzo Amuso, che ha poi proseguito: "Le parole di Mourinho nel post partita di Old Trafford secondo me sono chiarissime, in tal senso. Il tecnico dello United si era complimentato con i suoi per aver tenuto testa alla Juventus in una sorta di ammissione di inferiorità. Anche per questo la gara di mercoledì si annuncia impari, secondo me".

Lo United però nelle ultime partite è riuscito a migliorare la propria situazione...

"Sì, nelle ultime 4 gare i risultati sono dalla parte di Mourinho. Che ha così messo a tacere, per ora, anche i rumors sul suo futuro. Ma aspettiamo, secondo me le prossime due gare, con Juventus e Manchester City in Premier, potrebbero modificare ancora questa situazione. Le difficoltà della squadra, nonostante i risultati positivi, non sono state risolte".

Dall'Italia sembra proprio che a Pogba non venga perdonato niente...

"Io credo che questa sia la sua migliore stagione in realtà. E' il giocatore più decisivo e forse l'unico vero campione che lo United ha in rosa. Nonostante questo è molto criticato dai media, soprattutto quelli di Manchester. Anche l'ultimo video sulla rincorsa per salire in macchina, che voleva essere soltanto autoironico, non è stato preso bene".

Tutti motivi buoni per credere ad un suo ritorno alla Juventus.

"Sicuramente avrebbe un significato sportivo forte, un'operazione del genere. Ma onestamente non credo che finanziariamente sia una trattativa fattibile. Portarlo via dallo United sarà durissima, credo più ad un addio di Mourinho a fine stagione".

Chiusura, doverosa, col Chelsea di Maurizio Sarri.

"Sta andando alla grandissima. Ed ora il tecnico è diventato pure un lord, dal punto di vista dei comportamenti. Il suo Chelsea gioca sempre meglio e vince le partite, la crescita collettiva è evidente. Ma per dare un primo giudizio concreto è doveroso aspettare almeno fino a dicembre".