ESCLUSIVA TMW - Angelozzi: "Lirola gran colpo viola. Sensi farà divertire"

La Fiorentina ha piazzato due colpi dal Sassuolo, Boateng e Lirola. Per l'esterno destro i viola hanno deciso di accelerare ed hanno trovato l'accordo con il club emiliano assicurandoselo a titolo definitivo. "Per i viola è un gran colpo", dice a TMW Guido Angelozzi, ds ora dello Spezia ma che negli anni scorsi da dirigente del Sassuolo portò Lirola in neroverde. "E' un giocatore forte, un terzino moderno, sa attaccare e sa difendere. Lo prendemmo dalla Juve e nonostante sia un '97 diventò subito titolare. Ormai sono tre anni che fa il titolare in A. Cedemmo Vrsaliko e prendemmo lui. Ha giocato anche in Europa League, peraltro andando pure a segno. Spinge in modo impressionante, ha cross, è potente e veloce. Cosa si può chiedergli di più? Tanti club lo volevano: già negli anni passati aveva richieste dall'Inghilterra, dalla Spagna e dalla Germania".

Boateng non era sotto la sua gestione però come giudica il suo acquisto da parte dei viola?

"Se la Fiorentina lo ha preso significa che ci crede. Montella saprà come impiegarlo. Ha giocato nel Milan e nel Barcellona, il calciatore non si discute".

Lei conosce bene anche Sensi: cosa aspettarsi da lui all'Inter?

"Altro grande giocatore. E' un '95 e con Di Francesco decidemmo di acquistarlo dal Cesena. Vede il gioco prima degli altri, farà divertire i tifosi nerazzurri. E' il futuro della Nazionale e con Conte farà bene. Con Barella per l'Inter è un bel centrocampo: sono due calciatori forti, non hanno una struttura fisica imponente ma sono tecnici e veloci. Starebbero bene in un campionato come quello spagnolo ma adesso va detto che anche in Italia stiamo andando verso un calcio più tecnico".

Chiusura su Berardi. resterà al Sassuolo ma si aspettava che approdasse in una big?

"E' un talento che è stato cresciuto dal Sassuolo. Il patron Squinzi è calcisticamente innamorato di lui e Berardi si trova bene lì. Per lui il Sassuolo è come un top club. E se lo godono i tifosi del Sassuolo".