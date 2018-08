ESCLUSIVA TMW - Ankersen: "Papu un top player. Atalanta lievemente favorita"

Fonte: Dall'inviato al Parken Stadium di Copenaghen, Andrea Losapio

Il difensore del Copenaghen Peter Ankersen ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb in vista della gara di domani sera contro l'Atalanta (andata a Reggio Emilia o-o): "Come marcare il Papu Gomez? Sarà dura, Gomez è veramente un grande giocatore. Sarò concentrato, ho visto tanti video. Lui è un top player, dovremo stare davvero attenti. La gara con la Roma e il turn over del'Atalanta? Tutti i giocatori offensivi che hanno sono ad un ottimo livello, ma noi abbiamo una ottima organizzazione di squadra e saremo concentrati sulle qualità dei singoli come Zapata, Barrow, Gomez, Pasalic... abbiamo ottimi ricordi di loro, dovremo essere concentrati perché se troveranno spazio potranno farci male. Possibilità di passaggio del turno dopo lo 0-0? Credo che l'Atalanta sia leggermente favorita, ma nelle notti europee noi abbiamo spesso centrato buoni risultati. Sarà dura per l'Atalanta, anche se noi dovremo fare attenzione a questa squadra di grande qualità. Insomma, sarà dura anche per noi. Proveremo ad attaccare, ma sappiamo che dovremo stare attenti ai loro contropiedi e ai loro giocatori di maggiore qualità. Staremo attenti alla fase difensiva, ma dovremo attaccare di più rispetto a quanto fatto a Reggio Emilia".