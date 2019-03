ESCLUSIVA TMW - Antenucci: "Roma patata bollente ma Claudio sa come fare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Serenità, esperienza e buon senso. Claudio Ranieri proverà, con il suo stile, a riportare ciò che serve ai giallorossi. Darà un po' di tranquillità alla Roma per tentare di dare l'assalto al quarto posto. "E' una cosa positiva vedere Claudio alla guida della Roma, la squadra che ha nel cuore", dice a Tuttomercatoweb.com Angelo Antenucci, ex vice del tecnico al Napoli e alla Fiorentina tra le altre e anche al Chelsea. "Roma ha dato i natali calcistici a Ranieri e lui ha accettato questa patata bollente. Claudio è capace anche in queste situazioni e porterà serenità in un ambiente che ne ha bisogno".

Dal punto di vista tattico invece difficile incidere in poco tempo....

"Intanto farà la conta di quelli sani. Da persona di buon senso e di grande intelligenza saprà come fare. Non starà a lambiccarsi sul fatto di giocare a quattro o in un altro modo".

Il quarto posto è possibile?

"La situazione non è facile. Il Milan è lanciato e l'Inter ha la possibilità di raggiungere il quarto posto. Se la Roma avrà la forza di partire bene magari anche la fortuna inizia a girare e trovano fiducia per lottare fino in fondo. Di scuro ora il Milan ha meno problemi rispetto a Inter e Roma"