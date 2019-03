ESCLUSIVA TMW - Antic: "Lezione Ajax. In Italia sul 3-1 in campo un difensore..."

L'ex allenatore del Real Madrid, Radomir Antić, ha commentato ai microfoni di Tuttomercatoweb l'incredibile eliminazione per mano dell'Ajax di Dusan Tadic:

Come va interpretato questo fracaso?

"Era evidente che l'ambiente del Real Madrid avesse accusato gli ultimi 6 giorni e poteva scivolare anche contro l'Ajax. Il vantaggio dell'andata li ha illusi, pensavano potesse bastare. Non hanno fatto i conti con l'intelligenza degli olandesi che a livello tattico hanno mandato in tilt i campioni d'Europa. L'utilizzo di un finto centravanti, ad esempio, non ha dato punti di riferimento. I veterani dell'Ajax hanno trascinato i giovani e poi è uscito anche il talento individuale, come quello di Tadic che ha deciso la partita. Voglio fare comunque un applauso all'allenatore, che sul 3-1 ha continuato ad attaccare e, anzi, ha schierato un'altra punta. Un allenatore italiano in una situazione simile avrebbe tolto una punta per inserire un difensore".

Cosa sta sbagliando Solari?

"Intanto col 4-3-3 hai tolto spazio a un giocatore come Isco che dava un grande apporto. Ten Hag l'ha messo in crisi col finto 9 che col suo lavoro creava spazi per gli esterni".

Lei ha allenato il Real Madrid. Come si gestisce una situazione così difficile?

"L'impressione è che molti giocatori stiano rendendo al 30% delle proprie posisbilità per cause differenti. L'allenatore deve essere realista, analizzare le situazioni senza imporre le decisioni, ma cercando di creare una relazioni con i calciatori e il gruppo. Deve creare un ambiente dove ognuno riesce a dare il meglio di sé".

Come valuta il connazionale Tadic? A 30 anni ha fatto la partita della vita. Come mai così tardi?

"Tadic ha determinate caratteristiche che si sono sposate perfettamente con la filosofia dell'Ajax. Parlano la stessa lingua, giocano per lui e Dusan rende al meglio. Devo dire che anche con la nazionale serba ha fatto grandi cose, ad esempio nelle qualificazioni ai Mondiali è entrato praticamente in tutti i gol segnati. Per cui per me non è una novità, anzi".