ESCLUSIVA TMW - Antonelli: "La A ritrova appeal, ma non mi aspetto altri colpi"

Fonte: Intervista a cura di Lorenzo Marucci

Stefano Antonelli, operatore di mercato, è intervenuto in esclusiva al microfono di Tuttomercatoweb.com: "Il Napoli ha fatto una scelta, ossia quella di mantenere un organico ormai consolidato. Non c'è stato il colpo, ma Ancelotti è il garante di tutto questo progetto. De Laurentiis non ha mai deluso, io la penso così. Ha fatto cose straordinarie e anche quest'anno farà bene in campionato. Lo scorso anno il gap era meno importante, ma si parte ancora tra le prime quattro. L'Inter e il Milan si sono rinforzate molto, ma il Napoli resta una delle prime quattro".

Che colpo ti aspetti per l'ultimo giorno? "E' tutto anomalo quest'anno, tante cose sono state fatte e non ce l'aspettavamo. La Serie A è tornata ad essere tra i migliori tre campionati al mondo, c'è di nuovo un appeal importante. Non mi aspetto cose clamorose. Chi oggi va a vendere un pezzo da novanta all'ultimo giorno di mercato?".

In basso l'intervista video completa.