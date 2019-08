ESCLUSIVA TMW - Antonelli: "Milan, inutile criticare ora. Fiducia in Giampaolo"

Ha lasciato grandi dubbi la prima in campionato del Milan contro l'Udinese. Subito un ko per i rossoneri e la sensazione di una squadra che non riesce ad essere pericolosa. "Siamo solo all'inizio e Giampaolo è un ottimo allenatore, serve tempo per sistemare la squadra", dice a TMW Roberto Dustin Antonelli. "Tra un po' di tempo si vedrà il vero Milan. E' inutile criticare ora, serve pazienza".

Intanto si torna al 4-3-3...

"Giampaolo è intelligente e guarda le caratteristiche dei giocatori e capisce quale possa essere in questo momento il modulo migliore. Ha verificato che il 4-3-1-2 non è possibile e allora si torna al 4-3-3

Preoccupa la sterlità in attacco...

"Sì, Piatek non sembra quello dell'anno scorso anche se l'impegno non manca. Dovrà esser trovata la quadra ma ripeto pian piano si vedranno i risultati".

Che pensa di Correa, il grande obiettivo dei rossoneri?

"Ottimo giocatore, se Giampaolo lo chiede significa che ha bisogno di lui".

Sensazioni sulla stagione del Milan?

"Ho grandissima fiducia nel tecnico, la squadra più o meno è quella dell'anno scorso. Giampaolo ha le idee chiare. Con pazienza arriveranno ottimi risultati".