ESCLUSIVA TMW - Antonelli: "Spalletti resta un tecnico top. La Lazio è tornata"

© foto di Federico De Luca

Stefano Antonelli, agente e intermediario di mercato, ha parlato a TMW di vari temi a partire dalla crisi dell'Inter. "Non so se chiamarla crisi. La Lazio ha meritato, ha dato qualcosa in più. Non ho visto una buona Inter che comunque ha avuto anche la possibilità di passare. Ho in ogni caso grande stima di Spalletti che è un grande allenatore. Lui sta facendo il massimo ed è il tecnico giusto nella squadra giusta che magari a giugno potrà essere migliorata. L'Inter ora si dovrà sudare le sette camicie per il resto della stagione. Conteranno ovviamente i risultati, tutti sono nel mirino e il tecnico è il primo candidato. Mi auguro che si possa qualificare in Champions, poi i dirigenti e la proprietà faranno le loro valutazioni".

La Lazio è tornata?

"L'ho vista bene, compatta, vogliosa e ben strutturata. Delle prime 6-7 la Lazio mi piace sempre di più. Romulo? Crea un'alternativa come quinto a destra"

Che pensa della crisi della Roma?

"E' una squadra altalenante, evidentemente c'è qualcosa che non sta funzionando e bisognerebbe vivere la situazione da dentro. La squadra può far bene: ora tutti parlano del cambio di allenatore anche perchè tre gare e dodici gol subìti ti fanno fare una valutazione ma Di Francesco non è l'unico colpevole. Conte? Tutti coloro che non vanno bene lo vogliono, è un vincente, è uno dei primi 4-5 al mondo. Conte è da Roma, Inter, United. Per lui contano la consapevolezza di poter giocare per vincere e creare degli entusiasmi"

Piatek vero colpo del mercato?

"Sì. Gabriele Giuffrida invece è stato il re del mercato (agente di Piatek, ndr). E anche Muriel alla Fiorentina grande intuizione di Corvino. Piatek comunque è stato un gran colpo e mi è piaciuta l'incastro di riportare Sanabria al Genoa"