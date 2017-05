ESCLUSIVA TMW - Antonini: "Morata perfetto per un Milan da Champions"

Il nuovo corso rossonero piace e non poco a Luca Antonini, ex laterale del Milan che ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com dice la sua riguardo la vicenda Donnarumma, ieri "sollecitato" pubblicamente anche da Montella: "Vincenzo è stato abilissimo, come al solito, a sottolineare quello che in questa vicenda deve ancora essere del tutto chiarito. Se c'è la volontà di diventare una bandiera del Milan da parte di Gigio, lui stesso deve decidersi a venire incontro alla società e parlare con Raiola".

Keita, Biglia, Kessié, Rodriguez, Musacchio, Morata. Che Milan sarebbe con questi acquisti?

"Un Milan da Champions League, sulla carta senza alcun dubbio. Con una rosa così rinnovata però forse andrebbe a perdere la forza che l'ha contraddistinto quest'anno, vale a dire il gruppo coeso sempre e comunque".

Nello specifico, Morata le sembra il centravanti ideale per il gioco di Montella?

"Morata ce lo vedrei davvero bene al centro dell'attacco del Milan. Se poi deciderà di continuare col 4-2-3-1, sarebbe davvero perfetto. Servirà anche una riserva, visto che Lapadula mi auguro possa trovare una maglia da titolare altrove. Servirà un attaccante capace di fare la riserva e se chiamato in causa in grado di non far rimpiangere Morata".