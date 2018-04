ESCLUSIVA TMW - Apolloni: "Hellas, vittoria che vale oro. Tifo fondamentale"

© foto di Giovanni Padovani

Luigi Apolloni, ex difensore dell'Hellas Verona, parla così ai microfoni di TMW della grande vittoria colta dagli scaligeri contro il Cagliari grazie al decisivo rigore di Romulo: "Quella del Verona è stata una grande vittoria dopo le polemiche, la tensione, la contestazione. Hanno ritrovato fiducia e unità d'intenti, tutti hanno dato il loro contributo ieri. L'impegno dei giocatori è stato massimo, il cuore, quello che chiede sempre il tifoso veronese, lo hanno messo tutti. Dal punto di vista della classifica, sono tre punti pesantissimi".

La settimana turbolenta, con l'addio del direttore sportivo, ha aiutato?

"Non so giudicare dall'esterno, avrà avuto le sue ragioni se ha lasciato. La squadra ha difficoltà evidenti ma non devono essere un alibi, altrimenti le difficoltà si triplicano. L'ambiente deve essere sempre compatto e intendo squadra, staff, società, persino giornalisti: così così si superano le difficoltà".

Guardando il calendario, il Verona ha in mano il proprio destino, con tanti scontri diretti in programma.

"E' così, ma serve pensare partita dopo partita. Gli scontri diretti pesano, ma ogni partita assegna tre punti".

Se la sente di dare una percentuale alla salvezza gialloblù?

"Io sono fiducioso, penso che le possibilità siano tante. Ancora una volta penso che dipenderà dai tifosi, il loro apporto è fondamentale per trascinare la squadra".