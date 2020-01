ESCLUSIVA TMW - Apolloni: "Kulusevski ha tutto per entrare nel pianeta Juve"

© foto di Giovanni Padovani

Kulusevski sarà dunque un giocatore della Juventus a partire da giugno. Sono bastati pochi mesi per convincere i bianconeri che quello dello svedese sarebbe stato davvero un bel colpo. E lo hanno in effetti piazzato battendo la concorrenza dell'Inter e versando all'Atalanta una cifra di 35 milioni (più nove di bonus). "Credo che partirà davvero a giugno e non a gennaio. Sono convinto che il Parma si sia in qualche modo cautelato", dice a TMW Luigi Apolloni, ex difensore parmense. "Stiamo parlando di un calciatore molto forte che sta dando tanto alla squadra di D'Aversa. La Juve ancora una volta si è dimostrata pronta e attenta ad accaparrarsi un talento giovane per costruire e dare linfa ad una squadra che diventerà ancora più forte"

Da cosa è rimasto colpito di Kulusevski?

"Da quel che si vede è molto umile e ha saputo mettersi a disposizione della squadra. Ha un fisico con cui sa farsi valere: in questo periodo il Parma ha fatto risultati anche grazie alle sue qualità".

Ritiene che a fine stagione possa essere pronto per la Juve?

"Credo che abbia il carattere giusto per entrare nel pianeta Juve. Come dicevo, dà l'impressione di essere un ragazzo umile, che si fa apprezzare anche per come si comporta. Credo che col tempo possa ritagliarsi alla grande un suo ruolo nella Juve"