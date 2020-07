esclusiva Apolloni: "Parma, non rilassarti. Ma quel rigore lo avevano visto tutti"

vedi letture

Il momento difficile del Parma che aveva sognato l'ingresso in Europa League. Lo abbiamo analizzato insieme a Luigi Apolloni, simbolo degli emiliani. "Le sconfitte- dice intervenendo al TMW News - sono state abbastanza immeritate, con la Roma ci sono state decisioni arbitrali clamorose e a parte la gara con Fiorentina in cui non ha fatto valere il suo gioco, il Parma si è sempre espresso bene".

Le polemiche arbitrali ci sono state anche da parte del club...

"Il rigore per il fallo di mano di Mancini era evidentissimo, anche un cieco lo vedeva però gli arbitri evidentemente, nonostante gli aiuti non sempre sono tranquilli; certo il Parma ha fatto anche vedere qualche difettuccio che pesa, prende troppi gol oppure non riesce a mantenere il vantaggio. Credo comunque che l'obiettivo sia sempre stato la salvezza ed è giusto così; inconsciamente qualche giocatore forse si è rilassato pensando che manca poco al traguardo. E non aiuta il fatto di giocare ogni tre giorni".