ESCLUSIVA TMW - Arbusà (Catalunya Ràdio): "Messi resta il più forte del mondo"

Anche per Roger Arbusà, giornalista di Catalunya Ràdio, la partita di questa sera tra Barcellona e Roma ha un chiaro favorito, almeno sulla carta. TuttoMercatoWeb.com lo ha intervistato proprio all'interno degli studi della sua radio, tra le emittenti più conosciute e ascoltate della Catalogna, per conoscere le sensazioni dell'ambiente culé a poche ore dal fischio d'inizio.

Arbusà, il duello continua: dopo lo show di Cristiano Ronaldo, che Messi si aspetta stasera?

"Il Messi di sempre, ovvero il calciatore più forte del mondo. La Pulce ci sorprende ogni giorno, non serve una partita di Champions per capire chi sia il migliore della nostra epoca. Contro la Roma mi aspetto un Messi leader, un Messi todocampista e un Messi decisivo nel risultato".

I titoli sono tutti per Messi, ma quanto è importante il ritorno di Busquets?

"Importantissimo, perché Busquets è l'ago della bilancia di questo Barcellona. Se Messi decide il ritmo del gioco, Sergio decide invece l'ordine. Credo che Busquets sia, così come Messi, uno dei punti cardine della squadra".

Contro un Barcellona sulla carta quasi imbattibile, su cosa deve puntare la Roma per avere qualche speranza?

"Non è facile trovare punti deboli a questo Barcellona. Con Valverde la difesa è diventata il vero punto di forza, mentre la potenza dell'attacco non è mai stata in discussione. Se volessimo però dare un consiglio alla Roma, penso che attaccare Sergi Roberto sulla corsia di destra possa essere la miglior soluzione per provare a creare qualche difficoltà alla retroguardia del Barça".