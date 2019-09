ESCLUSIVA TMW - Argentesi: "Brescia ha qualità. E Balo può rilanciarsi"

© foto di Lorenzo Marucci

Giuseppe Argentesi ex difensore del Pisa ha ricordato la figura del presidente Anconetani a margine della partita che lo ha ricordato: "Viveva con noi tutti i giorni, per lui eravamo come dei figli. Mi diceva che ero sofisticato perchè a tavola volevo sempre il formaggio fresco da mettere sulla pasta..." Con Argentesi il discorso è poi passato al Brescia, un'altra sua ex squadra: "Credo che possa essere l'anno del rilancio di Balo, l'importante è che resti sempre concentrato. Le sue qualità non si discutono. Il Brescia l'ho visto giocar bene, Corini ha lavorato in modo proficuo. Siamo ancora all'inizio però vedo che c'è qualità e con questa intensità può salvarsi. Matri? Ha ancora potenzialità e ha esperienza. Al Sassuolo ha fatto vedere che quando entrava la buttava dentro"

