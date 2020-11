esclusiva Ariatti: "Atalanta solida, sarà ancora protagonista. Caligara, crescita giusta"

Nel corso del TMW News, ptogramma televisivo di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Luca Ariatti, ex calciatore di Fiorentina e Atalanta e ora brillante agente. Con lui abbiamo analizzato l'attualità a trecentossessanta gradi. "Tra i giovani mi sta piaciuto particolarmente Leao. Per talento e potenzialità può essere un crack. Peccato per l'infortunio, il portoghese mi pare ancora da scoprire definitivamente. Ma non dimentico l'impatto avuto da Kulusevski".

Bastoni se lo aspettava così?

"Si me lo aspettavo. Sta dimostrando di essere un campione, ho seguito qui a Bergamo la sua crescita, il futuro del calcio italiano è lui come difensore mancino. Brava l'Inter a prenderlo".

Parliamo dell'Atalanta: che cammino si aspetta adesso?

"Ora inizia un ciclo di gare molto interessante, ci saranno tante variabili: conteranno la solidità e la tenuta atletica, vedremo chi avrà una struttura psico-fisica per reggere questo periodo di gran pressione. L'Atalanta è impegnata su tanti fronti, ha la qualificazione Champions da conquistare e reciterà comunque un ruolo da protagonista".

Lammer intanto chiede spazio...

"E' un giocatore di gran qualità, mi ha sorpreso per tecnica e classe, ha caratteristiche diverse da Zapata e non sarà facile per lui ritagliarsi spazio però è un acquisto che l'Atalanta ha fatto a cifre giuste. Ancora chiaramente c'è differenza tra lui e Zapata".

La Fiorentina di Prandelli come se la immagina?

"E' una scelta un po' strana nel senso che Prandelli è il tecnico che ha incarnato i successi dell'era Della Valle e una nuova proprietà tende di solito ad allontanarsi dalla vecchia gestione. E' una scelta che può essere intelligente ma è tutta da scoprire, Prandelli è un gran conoscitore, ora comunque i giocaotri devono fare qualcosa di più. Prandelli ha bisogno della squadra perchè da solo non può stravolgere tutto".

Cutrone potrà essere rilanciato da Prandelli?

"La Fiorentina è forte e ha investito tanto. Dispiace vederla così anonima, con una classifica che non dà entusiasmo. Bisogna capire se Cutrone può far reparto da solo o se ha bisogno di un attaccante vicino a lui. Avere esterni ti porta ad isolare l'attaccante centrale. Lui forse è più un rapace, ha bisogno di avere un compagno vicino che possa togliergli un po' di uomini addosso".

Parliamo anche di Caligara, uno die suoi assistiti...

"E' lo specchio del percorso giusto per arrivare in A. Ha esordito in Champions con la Juve, poi è stato ceduto da minorenne a cifre importanti al Cagliari. Il club sardo ci ha creduto e l'aver fatto due anni lontano da Cagliari gli è servito per crescere. Il presidente Giulini, Di Francesco e il ds Carta lo hanno voluto tener dentro e ora sta trovando spazio: tocca al giocatore, saranno le prestazioni a definire i prossimi passi".