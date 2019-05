ESCLUSIVA TMW - Ariatti: "Di Francesco-Milan? E' uno dei migliori, forte e carico"

Il Milan si concentra sull'attualità e sulla possibilità di agguantare un posto utile per la Champions (domani sera la sfida al Franchi contro la Fiorentina) ma al tempo stesso continua a guardarsi intorno per la panchina della prossima stagione, considerando che Gattuso difficilmente verrà confermato. Uno dei nomi più caldi oggi pare essere quello di Eusebio Di Francesco, reduce dalle due stagioni alla guida della Roma. E secondo Luca Ariatti, agente che da calciatore è stato allenato da Di Francesco al Pescara, per i rossoneri potrebbe essere davvero un'ottima scelta. "In effetti già in quel periodo nella squadra abruzzese si vedeva che era destinato ad una carriera di alto livello - dice a TMW - non mi sorprende che adesso venga accostato ai migliori club d'Italia. Chiunque opti per Di Francesco deve però tutelarlo al massimo. Eusebio sa fare il suo mestiere ma anche per il miglior allenatore al mondo sarebbe difficile lavorare in un contesto societario incerto. Serve una società che sappia costruire una squadra adatta al calcio che vuol fare il tecnico".

Di Francesco al Milan come lo vedrebbe?

"E' uno dei migliori nomi sul mercato. E' un tecnico che non ha ancora raggiunto il massimo e l'esonero a Roma è certamente una molla che lo sprona a far meglio. Ripeto, è bravo e motivato, sa gestire bene il rapporto col gruppo e col pubblico ed è una delle migliori persone che ho incontrato in carriera"

Alla Roma che è successo secondo lei?

"E' stata una stagione al di sotto delle aspettative: la squadra non ha ottenuto molto dagli innesti di mercato, non a caso una delle migliori risoerse è stata Zaniolo. Ed è mancato il buon rendimento di certi giocatori".